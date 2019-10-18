"Гігантська турбіна": в США запустять найбільшу в світі хвильову електростанцію

Ірландська компанія Ocean Energy завершила створення експериментальної хвильової електростанції на Гаваях, яка являє собою буй вагою 826 тонн, що поглинає енергію хвиль.

Про це повідомляє HighTechPlus. За даними інженерів, установка генерує близько 1,25 МВт енергії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Під час роботи установка здатна забезпечити електроенергією близько 18 тис. осіб. Варто відзначити, що створення установки повинно було закінчитися навесні, проте затягнулося до осені.

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Процес будівництва хвильової турбіни Ocean Energy fastcompany.com

Якщо експеримент на Гаваях закінчиться успіхом, установку повернуть назад до північноамериканського узбережжя. В районі міста Ньюпорт, штат Орегон, будуть проходити подальші випробування.

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