Ще одна: в Україні чергова компанія взяла паузу через "зелений тариф"

У Херсонській області компанія Vindkraft Ukraine призупинила створення двох вітроенергетичних станцій (ВЕС) через анонсовані урядом правки "зелених" тарифів.

Про це повідомляє "Енергореформа". Автори проекту підкреслюють, що потужність кожної станції після запуску повинна була скласти 300 МВт.

Вітрогенератори ukraine-economy.org

"Компанія припинила роботу з будівництва Чаплинської і Каланчацької ВЕС. Чекаємо, якими будуть умови для розвитку, яким буде закон про реструктуризацію умов договорів по об'єктах відновлюваної енергетики", – заявив засновник компанії Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

За його словами, компанії довелося істотно змінити свої плани через невизначеність із законопроектом №2543 про реструктуризацію "зеленого" тарифу. "Плани кардинально змінилися. Ми встигли зробити те, що заплановано в цьому році, а то, що планували на наступний рік, просто поки відклали", – підкреслив Стурен.

Засновник Vindkraft Ukraine також висловив упевненість, що в поточному році не варто очікувати розгляду зазначеного законопроекту в Раді. При цьому він повідомив, що викладені в законопроекті пропозиції були схвалені галуззю і готові до обговорення.

"Учасники ринку готові до компромісу щодо зміни умов договорів по ВДЕ, але не відчувають такої ж готовності зі сторін державних органів. Є таке відчуття, що наших державних партнерів більше влаштовує ситуація, при якій компроміс знайдено не буде", – підкреслив Стурен.

Відзначимо, 6 грудня 2019 року група нардепів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №2543 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". Згідно із законопроектом, передбачається добровільне зниження розміру "зеленого" тарифу для діючих СЕС на 10%, нових – 15%, для діючих ВЕС – на 5%, нових – на 7,5% з його пролонгацією до 15 років з моменту введення в експлуатацію.

Крім того, згідно із законопроектом, скорочуються терміни будівництва об'єктів: до 1 квітня 2020 року мають бути введені в експлуатацію СЕС, а до 31 грудня 2020 року – ВЕС, які залишаються працювати за діючими умовами, до 1 вересня 2020 року – СЕС і до 30 червня 2022 року – ВЕС, які погодяться на добровільну реструктуризацію. У той же час встановлюється гарантія незмінності розміру "зеленого" тарифу протягом 15 років після введення в експлуатацію станції ВДЕ для власників станцій, які погодилися на реструктуризацію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами глави держави, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні".

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