Все на максимум: представлен электрический гиперскутер с заоблачной ценой

Компания D-Fly Group показала электрический скутер Dragonfly из углеродного волокна и алюминия 7000 серии, который обычно применяют в космической промышленности.

Об этом сообщает The Verge. При этом производитель делает особый акцент на дороговизне используемых материалов и технических характеристиках устройства, поэтому настаивает на использовании термина "гиперскутер", отмечает издание.

Электроскутер Dragonfly theverge.com

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"Конечно же, термин "гиперскутер" требует соответствующего ценника. Базовая, трехколесная версия, обойдется в $5 тыс., а цена самой мощной версии с 4 колесами составит $6 тыс. Для сравнения, популярный бестселлер Segway ES2 обойдется вам примерно в $479 на Amazon. Современный рынок видел много нестандартных устройств, но такое встречается впервые", – иронизирует издание.

Электроскутер Dragonfly theverge.com

Силовая установка скутера позволяет разгоняться до 60 км/ч при максимальном запасе хода в 45 км на одной зарядке. Для повышения комфорта управления производитель использовал технологию Full-Tilt, которая позволяет наклонять рулевую рейку для лучшего прохождения поворотов.

Электроскутер Dragonfly theverge.com

Электроскутер Dragonfly theverge.com

На руле Dragonfly установлен 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 4К, который отображает данные встроенных приложений, параметры езды и показывает информацию с GPS-навигатора. Экран можно подключить к смартфону через Bluetooth. Отдельный комфорт во время езды поможет ощутить "встроенная высококачественная звуковая система", отмечают авторы.

Электроскутер Dragonfly theverge.com

Предварительный заказ скутера можно сделать за $100 (заявку со временем можно будет отозвать с возвратом суммы). Точная дата появления первых экземпляров на рынке станет известна к середине 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Moby Product из Ирландии показала мощный электрический скутер YX One, созданный для передвижения по пересеченной местности.

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