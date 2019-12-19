Все на максимум: представлено електричний гіперскутер із захмарною ціною

Компанія D-Fly Group показала електричний скутер Dragonfly з вуглецевого волокна і алюмінію 7000 серії, який зазвичай застосовують у космічній промисловості.

Про це повідомляє The Verge. При цьому виробник робить особливий акцент на вартості матеріалів і технічних характеристиках пристрою, тому наполягає на використанні терміну "гіперскутер", відзначає видання.

Електроскутер Dragonfly theverge.com

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"Звичайно ж, термін "гіперскутер" вимагає відповідного цінника. Базова, триколісна версія, коштуватиме у $5 тис., а ціна найпотужнішої версії з 4 колесами складе $6 тис. Для порівняння, популярний бестселер Segway ES2 можна занйти приблизно за $479 на Amazon. Сучасний ринок бачив багато нестандартних пристроїв, але таке зустрічається вперше", – іронізує видання.

Електроскутер Dragonfly theverge.com

Силова установка скутера дозволяє розганятися до 60 км/год при максимальному запасі ходу в 45 км на одній зарядці. Для підвищення комфорту керування виробник використовував технологію Full-Tilt, яка дозволяє нахиляти рульову рейку для кращого проходження поворотів.

Електроскутер Dragonfly theverge.com

Електроскутер Dragonfly theverge.com

На кермі Dragonfly встановлено 4,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4К, який відображає дані вбудованих додатків, параметри їзди і показує інформацію з GPS-навігатора. Екран можна підключити до смартфону через Bluetooth. Окремий комфорт під час їзди допоможе відчути "вбудована високоякісна звукова система", відзначають автори.

Електроскутер Dragonfly theverge.com

Попереднє замовлення скутера можна зробити за $100 (заявку згодом можна буде відкликати з поверненням суми). Точна дата появи перших екземплярів на ринку стане відома до середини 2020 року.

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