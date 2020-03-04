Плачков может стать новым министром энергетики: топ его высказываний о "зеленой" энергетике

Новым министром энергетики Украины может стать Иван Плачков, который уже был министром энергетики Украины с 2005 по 2006 год, занимал пост генерального директора "Киевэнерго" и сейчас является председателем Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Эксперт уверен в необходимости срочно решить проблему принудительной остановки "зеленых" электростанций. По его словам, в Украине отключают источники "зеленой" энергии без финансовой компенсации убытков за простой, однако правительство страны игнорирует ситуацию, что грозит кризисом в индустрии и потерей доверия инвесторов.

"Сколько средств предприятия ВИЭ недополучили из-за ограничений и сколько потеряют в будущем – пока никто озвучивать не берется. Однако понятно, что этот вопрос остро станет в ближайшее время. Особенно учитывая то, что большинство станций построено за одолженные средства европейских и других инвесторов", – подчеркивает Плачков.

По его словам, отсутствие решений по проблеме ограничений работы ВИЭ вредит репутации Украины на международной арене. При этом попытка создать группу, в которую вошли участники рынка и представители "Укрэнерго", не дала результата, резюмирует Плачков.

Ранее OBOZREVATEL писал, то в 2020 году энергетики в Украине будут вынуждены намеренно ограничивать работу возобновляемых источников энергии на 1 млрд кВт*ч.

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