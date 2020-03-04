Плачков може стати новим міністром енергетики: топ його висловлювань про "зелену" енергетику

Новим міністром енергетики України може стати Іван Плачков, який вже був міністром енергетики України з 2005 по 2006 рік, займав пост генерального директора "Київенерго" і зараз є головою Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Експерт упевнений в необхідності терміново вирішити проблему примусової зупинки "зелених" електростанцій. За його словами, в Україні відключають джерела "зеленої" енергії без фінансової компенсації збитків за простій, проте уряд країни ігнорує ситуацію, що загрожує кризою в індустрії і втратою довіри інвесторів.

"Скільки коштів підприємства ВДЕ недоотримали через обмеження і скільки втратять в майбутньому – поки ніхто озвучувати не береться. Однак зрозуміло, що це питання гостро постане найближчим часом. Особливо з огляду на те, що більшість станцій побудовано за позичені кошти європейських та інших інвесторів" , – підкреслює Плачков.

За його словами, відсутність рішень з проблеми обмежень роботи ВДЕ шкодить репутації України на міжнародній арені. При цьому спроба створити групу, до якої увійшли учасники ринку і представники "Укренерго", не дала результату, резюмує Плачков.

Раніше OBOZREVATEL писав, то в 2020 році енергетики в Україні будуть змушені навмисно обмежувати роботу відновлюваних джерел енергії на 1 млрд кВт*год.

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