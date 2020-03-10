Shell начала строить в Европе самое большое хранилище энергии

Нефтегазовый концерн Shell анонсировал создание комплекса аккумуляторных батарей мощностью 100 МВт в графстве Уилтшир на западе Англии.

Об этом сообщает ЭнергоСми. Гигантское хранилище энергии станет самым большим в Европе, отмечает издание.

Памятник Стоунхендж в графстве Уилтшир pinimg.com

Проект батареи в графстве Уилтшир направлен на хранение возобновляемой энергии в двух ячейках по 50 МВт и дальнейшую её продажу потребителям, когда спрос и цены высоки. Батарея будет содержать достаточно энергии для питания 10 тысяч домов в течение одного дня после полной зарядки, учитывая, что британский регулятор энергии Ofgem говорит, что типичное домашнее хозяйство нуждается примерно в 10 киловаттах каждые 24 часа.

"Такие проекты будут иметь жизненно важное значение для балансирования спроса и предложения электроэнергии в Великобритании, поскольку ветер и солнечная энергия играют большую роль в питании нашей жизни. Батареи уникально подходят для оптимизации источников питания, поскольку Великобритания движется к системе чистого нулевого углерода", – заявил вице-президент Shell Energy Europe Дэвид Уэллс.

Аккумуляторные батареи в сети будут набирать популярность по мере того, как страны будут наращивать емкость таких источников энергии, как энергия ветра и солнечная энергия, для достижения национальных и европейских климатических целей, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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