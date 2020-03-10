Shell почала будувати в Європі найбільше сховище енергії

Нафтогазовий концерн Shell анонсував створення комплексу акумуляторних батарей потужністю 100 МВт в графстві Уїлтшир на заході Англії.

Про це повідомляє ЕнергоСмі. Гігантське сховище енергії стане найбільшим в Європі, відзначає видання.

Пам'ятник Стоунхендж в графстві Уїлтшир pinimg.com

Проект батареї в графстві Уїлтшир спрямований на зберігання відновлюваної енергії в двох осередках по 50 МВт і подальшу її продаж споживачам, коли попит і ціни високі. Батарея буде містити достатньо енергії для живлення 10 тисяч будинків протягом одного дня після повної зарядки, враховуючи, що британський регулятор енергії Ofgem каже, що типове домашнє господарство потребує приблизно в 10 кіловатах кожні 24 години.

"Такі проекти будуть мати життєво важливе значення для балансування попиту та пропозиції електроенергії у Великобританії, оскільки вітер і сонячна енергія відіграють велику роль в харчуванні нашого життя. Батареї унікально підходять для оптимізації джерел живлення, оскільки Великобританія рухається до системи чистого нульового вуглецю", – заявив віце-президент Shell Energy Europe Девід Уеллс.

Акумуляторні батареї в мережі будуть набирати популярність у міру того, як країни будуть нарощувати ємність таких джерел енергії, як енергія вітру і сонячна енергія, для досягнення національних і європейських кліматичних цілей, зазначає видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

У світі придумали їстівний стакан для кави! Читайте "зелені" новини в Telegram GreenOboz