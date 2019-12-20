Прорыв в ядерном синтезе: в Канаде начали создание реактора нового типа

Компания General Fusion в Канаде получила $65 млн на создание реактора ядерного синтеза мощностью 100 МВт от инвестиционного фонда Temasek из Сингапура.

Об этом сообщает BusinessInsider. Руководство компании планирует завершить проект в ближайшие 5-6 лет, однако в сумме на это ему нужно порядка $300 млн.

medium.com

Традиционный принцип ядерного синтеза основан на процессе столкновения двух легких атомов водорода и образовании тяжелого атома гелия. Чтобы воссоздать процесс на Земле, необходимо нагреть топливо до температуры свыше 150 млн °C. В этой точке топливо становится плазмой, которую нужно стабилизировать.

Для этого ученые используют токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Установка использует магнитные поля, чтобы стабилизировать плазму и сделать возможным дальнейшую реакцию для выделения энергии. При этом технология управляемого синтеза пока потребляет больше энергии, чем производит.

Ученые из General Fusion решили использовать электромагнитное поле для синтеза, однако свою версию реактора сделали сферической формы. При этом во время работы плазма внутри реактора удерживается вихрями жидкого металла. Расположенные снаружи установки поршни непрерывно сжимают металл, создавая высокую температуру и давление.

Опытная установка реактора ядерного синтеза General Fusion businessinsider.com

"Наш подход напоминает работу дизельного двигателя. Очень важно, чтобы поршни двигались быстро, непрерывно и с очень высокой точностью строго контролируемым образом", – заявил генеральный директор компании Кристофер Моури.

Эксперты отмечают перспективность и сложность такого подхода. При этом его основным недостатком является новизна и отсутствие испытаний в коммерческих масштабах.

"Сложность в том, что для запуска реактора необходимо около 300 поршней, которые все должны запускаться одновременно в течение довольно короткого промежутка времени. И хуже всего то, что этот эксперимент не удастся провести, пока эти поршни не будут сделаны, а это потребует огромных денег", – заявил эксперт по ядерному синтезу агентства ARPA-E Малкольм Хэндли.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае руководство Национальной ядерной корпорации анонсировало запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak в 2020 году.

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