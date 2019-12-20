Прорив у ядерному синтезі: в Канаді почали створення реактора нового типу

Компанія General Fusion у Канаді отримала $65 млн на створення реактора ядерного синтезу потужністю 100 МВт від інвестиційного фонду Temasek із Сінгапуру.

Про це повідомляє BusinessInsider. Керівництво компанії планує завершити проєкт упродовж найближчих 5-6 років, проте загалом йому знадобиться для цього приблизно $300 млн.

medium.com

Традиційний принцип ядерного синтезу засновано на процесі зіткнення двох легких атомів водню і утворення важкого атома гелію. Щоб відтворити процес на Землі, необхідно нагріти паливо до температури понад 150 млн °C. У цій точці воно стає плазмою, яку потрібно стабілізувати.

Для цього вчені використовують установку типу токамак: вона використовує магнітні поля, щоб стабілізувати плазму і зробити можливим подальшу реакцію для виділення енергії. Наразі технологія керованого синтезу споживає більше енергії, ніж виробляє.

Вчені з General Fusion вирішили надати своїй версії реактора сферичної форми. Водночас під час роботи плазма всередині реактора утримується вихорами рідкого металу. Розміщені зовні установки поршні безперервно стискають метал та створюють високу температуру й тиск.

Дослідна установка реактора ядерного синтезу General Fusion businessinsider.com

"Наш підхід нагадує роботу дизельного двигуна. Дуже важливо, щоб поршні рухалися швидко, безперервно і з дуже високою точністю в строго контрольований спосіб", – заявив генеральний директор компанії Крістофер Моурі.

Експерти зауважують перспективність і складність такого підходу. А втім, його основним недоліком є новизна і відсутність випробувань у комерційних масштабах.

"Складність у тому, що для запуску реактора необхідно приблизно 300 поршнів, які всі мають запускатися одночасно протягом досить короткого проміжку часу. І найгірше те, що цей експеримент не вдасться реалізувати, поки ці поршні не буде зроблено, а це потребує величезних грошей", – заявив експерт із ядерного синтезу агентства ARPA-E Малкольм Гендлі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Китаї керівництво Національної ядерної корпорації анонсувало запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak в 2020 році.

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