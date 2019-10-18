"Маленький и нереальный": военные США подали патент на уникальный ядерный реактор

Инженеры военно-морских сил США запатентовали компактный ядерный реактор, который можно будет устанавливать на военную технику.

Об этом сообщает The Drive. Авторы отмечают о способности будущего реактора производить "невероятные объемы энергии", и сомневаются в его реальности.

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"Несмотря на то, что идея использования ядерного синтеза в качестве портативного источника энергии казалась утопией, исследователи ВМФ США запатентовали свою разработку под названием "Устройство для плазменного компрессионного синтеза" в конце марта 2019 года, и рассекретили его лишь в сентябре", – отмечают авторы.

По заявлению создателей, их разработка способна вырабатывать мощность в диапазоне от 1 миллиарда до 1 триллиона ватт и выше, при этом потребляя от киловатта до мегаватта. Для сравнения: крупнейшая в Америке атомная электростанция Пало-Верде в Аризоне, вырабатывает около 4000 мегаватт (4 гигаватта), а ядерные реакторы А1В, разработанные для авианосцев военно-морского флота, вырабатывают около 700 мегаватт.

"Честно говоря, мы понятия не имеем, реально ли создать такой реактор. Мы попытались заставить военных объяснить, почему были поданы эти патенты, основаны ли они на законных технологиях и почему они были обнародованы. В то же время, почти каждый физик, с которым мы говорили, считает, что все эти патенты выходят за рамки известной физики и почти смехотворны с точки зрения жизнеспособности", – подчеркивают авторы

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технического университета Эйндховена создали "мини-реактор", который работает по принципу растительного фотосинтеза.

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