У Німеччині через кліматичну кризу знизили ціни на поїздки поїздами

У Німеччині заради підвищення привабливості залізничного транспорту вирішили на 10% знизити ціну на міжміські перевезення.

На такі заходи уряд вирішив піти в рамках комплексу заходів щодо захисту клімату і зниження рівня шкідливих викидів, повідомляє The Guardian. При цьому у сусідній Британії з 2 січня ціни на квитки зростуть на 2,7%, відзначають автори.

Ілюстрація guim.co.uk

За даними видання, зниження ціни на 10% торкнеться поїздок на відстані понад 50 км поїздами компанії Intercity Express Deutsche Bahn. Завдяки цьому в самій компанії, головним акціонером якої є держава, планують залучити близько 5 млн додаткових клієнтів.

Керівництво перевізника також оголосило про зниження ціни на додаткові послуги, такі як транспортування велосипедів.

При цьому видання нагадує, що розраховувати на дешеві тарифи в 2020 році зможуть далеко не всі пасажири. Наприклад, вартість проїзду на короткі відстані громадським транспортом в Берліні, Гамбурзі, Бремені, Бранденбурзі і Рейнланді навпаки, збільшиться.

"Тарифи на регіональні поїзди в районі Бонна повинні збільшитися на 2,5%, в той час як в Берліні і Бранденбурзі вартість квитків на автобуси, трамваї і метро збільшиться на 3,3%. Перевізники зазначають, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням заробітної плати і підвищенням цін на дизельне паливо і електроенергію, та було узгоджено до того, як уряд вжив заходів щодо захисту клімату", – повідомляє видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як залізничний оператор Deutsche Bahn в Німеччині планує використовувати енергію прибережних вітроелектростанцій для харчування своїх потягів.

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