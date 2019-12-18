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18 декабря • обновлено в 11:42
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Самый большой порт Европы переведет суда на мобильные источники "зеленой" энергии

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Администрация порта Роттердама в Нидерландах начала снабжать малотоннажные суда электричеством при помощи мобильных зарядных станций на "зеленых" энергоносителях.

Об этом сообщает агентство Sea News. Авторы эксперимента утверждают, что во время стоянки суда не будут использовать дизель-генераторы, что значительно снизит выбросы и уровень шума.

Работа мобильной зарядной станции

Работа мобильной зарядной станции

seanews.ru

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В течение пяти месяцев, пока длится эксперимент, администрация порта протестирует пять различных энергоносителей от разных компаний. Авторы планируют использовать солнечные панели, водород, аккумуляторы, биогаз, гибридные решения, а также сжиженный природный газ (СПГ).

Компания JP-Energiesystemen проведет испытания генератора водородных топливных элементов, Mobiele Stroom – биотурбину на СПГ, Aggreko Benelux – генератор на СПГ, компания PON Power – генератор на биодизеле и установку на солнечной батарее, а ENGIE Ventures & Integrated Solutions – гибридную систему с большой аккумуляторной установкой и двигателем на биотопливе.

Во время эксперимента будут проведены испытания всех типов энергоносителей, сделаны замеры уровня шума и выбросов вредных веществ. Также будет проведена оценка технических возможностей каждой установки, экономическая эффективность и воздействие на экологию.

Для первого этапа экспериментов правительство Нидерландов выделило 500 тыс. евро. Второй этап эксперимента, в котором будут задействованы морские суда с большим тоннажем, начнется в 2020 году и потребует 1,5 млн евро.

Согласно расчетам, стоящие в порту Роттердама суда совокупно потребляют порядка 850 ГВт/ч электроэнергии. Это в сумме эквивалентно энергопотреблению 200 тыс. домохозяйств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Британии компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Нидерланды
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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