Найбільший порт Європи переведе кораблі на мобільні джерела "зеленої" енергії

Адміністрація порту Роттердама у Нідерландах почала постачати електрику на малотоннажні судна за допомогою мобільних зарядних станцій на "зелених" енергоносіях.

Про це повідомляє агентство Sea News. Автори експерименту стверджують, що під час стоянки судна не будуть використовувати дизель-генератори, що значно знизить викиди і рівень шуму.

Робота мобільного зарядної станції seanews.ru

Протягом п'яти місяців, поки триває експеримент, адміністрація порту протестує п'ять енергоносіїв від різних компаній. Автори планують використовувати сонячні панелі, водень, акумулятори, біогаз, гібридні рішення, а також зріджений природний газ (ЗПГ).

Компанія JP-Energiesystemen проведе випробування генератора водневих паливних елементів, Mobiele Stroom – біотурбіну на ЗПГ, Aggreko Benelux – генератор на ЗПГ, компанія PON Power – генератор на біодизелі і установку на сонячній батареї, а ENGIE Ventures & Integrated Solutions – гібридну систему з великою акумуляторною установкою і двигуном на біопаливі.

Під час експерименту будуть проведені випробування всіх типів енергоносіїв, зроблені виміри рівня шуму і викидів шкідливих речовин. Також буде проведена оцінка технічних можливостей кожної установки, економічна ефективність і вплив на екологію.

Для першого етапу експериментів уряд Нідерландів виділив 500 тис. євро. Другий етап експерименту, в якому будуть задіяні морські судна з великим тоннажем, почнеться у 2020 році і зажадає 1,5 млн євро.

Згідно з розрахунками, кораблі, що стоять в порту Роттердама, сукупно споживають близько 850 ГВт/год електроенергії. Це в сумі еквівалентно енергоспоживанню 200 тис. домогосподарств.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Британії компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів.

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