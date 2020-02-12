Начали с Германии: в Европе появятся сотни зарядных станций для машин будущего

В Германии компания H2 MOBILITY анонсировала создание и запуск более 100 станций для заправки машин с двигателями на водороде в течение 2020 года.

Об этом сообщает Petrol Plaza. Технология, которую разработала компания Air Liquide, позволяет в сутки заправлять около 40 авто.

Водородная зарядная станция wattson.pt

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Согласно планам компании, первая водородная заправочная станция была открыта в немецком городе Гейдельберг. В дальнейшем планируется устанавливать пункты заправки водородных авто в столичных районах Германии, а также вдоль основных дорог и автомагистралей.

На строительство одной водородной станции в Гейдельберге компания получила финансирование в размере около 950 тыс. евро от федерального правительства. В дальнейшем дополнительные водородные заправочные станции должны быть добавлены по мере увеличения количества авто на водороде.

"В будущем авто с нулевыми выбросами топливных элементов будут занимать значительную долю рынка во всем мире. Они внесут существенный вклад в сокращение выбросов в дорожном движении и на транспорте. Мы создаем условия, которые позволят большему количеству людей и компаний перейти на водород", – заявил управляющий директор H2 MOBILITY Николас Иван.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Европе французский воздухоплаватель Бертран Пиккар за рулем водородного кроссовера Hyundai Nexo проехал 778 км без дозаправки, что стало новым рекордом дальности хода.

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