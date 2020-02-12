Почали з Німеччини: в Європі з'являться сотні зарядних станцій для машин майбутнього

У Німеччині компанія H2 MOBILITY анонсувала створення і запуск понад 100 станцій для заправки машин з двигунами на водні протягом 2020 року.

Про це повідомляє Petrol Plaza. Технологія, яку розробила компанія Air Liquide, дозволяє на добу заправляти близько 40 авто.

Воднева зарядна станція wattson.pt

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Згідно з планами компанії, перша воднева заправна станція була відкрита в німецькому місті Гейдельберг. Надалі планується встановлювати пункти заправки водневих авто в столичних районах Німеччини, а також уздовж основних доріг і автомагістралей.

На будівництво однієї водневої станції в Гейдельберзі компанія отримала фінансування в розмірі близько 950 тис. євро від федерального уряду. Надалі додаткові водневі заправні станції повинні бути додані в міру збільшення кількості авто на водні.

"У майбутньому автівки з нульовими викидами паливних елементів будуть займати значну частку ринку у всьому світі. Вони внесуть істотний внесок у скорочення викидів в дорожньому русі і на транспорті. Ми створюємо умови, які дозволять більшій кількості людей і компаній перейти на водень", – заявив керуючий директор H2 MOBILITY Ніколас Іван.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Європі французький повітроплавець Бертран Піккар за кермом водневого кросовера Hyundai Nexo проїхав 778 км без дозаправки, що стало новим рекордом дальності ходу.

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