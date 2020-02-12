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12 лютого • оновлено в 10:24
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/ Зелена енергія та новини екології

Почали з Німеччини: в Європі з'являться сотні зарядних станцій для машин майбутнього

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У Німеччині компанія H2 MOBILITY анонсувала створення і запуск понад 100 станцій для заправки машин з двигунами на водні протягом 2020 року.

Про це повідомляє Petrol Plaza. Технологія, яку розробила компанія Air Liquide, дозволяє на добу заправляти близько 40 авто.

Воднева зарядна станція

Воднева зарядна станція

wattson.pt

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Згідно з планами компанії, перша воднева заправна станція була відкрита в німецькому місті Гейдельберг. Надалі планується встановлювати пункти заправки водневих авто в столичних районах Німеччини, а також уздовж основних доріг і автомагістралей.

На будівництво однієї водневої станції в Гейдельберзі компанія отримала фінансування в розмірі близько 950 тис. євро від федерального уряду. Надалі додаткові водневі заправні станції повинні бути додані в міру збільшення кількості авто на водні.

"У майбутньому автівки з нульовими викидами паливних елементів будуть займати значну частку ринку у всьому світі. Вони внесуть істотний внесок у скорочення викидів в дорожньому русі і на транспорті. Ми створюємо умови, які дозволять більшій кількості людей і компаній перейти на водень", – заявив керуючий директор H2 MOBILITY Ніколас Іван.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Європі французький повітроплавець Бертран Піккар за кермом водневого кросовера Hyundai Nexo проїхав 778 км без дозаправки, що стало новим рекордом дальності ходу.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Тег
Green Oboz
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