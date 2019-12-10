Водородный кроссовер Hyundai поставил невероятный рекорд: фото и видео

В Европе французский воздухоплаватель Бертран Пиккар за рулем водородного кроссовера Hyundai Nexo проехал 778 км без дозаправки, что стало новым рекордом дальности хода.

Об этом сообщает Motor1. Издание отмечает, что в конце пути в баке авто осталось топливо на 49 км.

Водородное авто Hyundai Nexo motor1.com

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Благодаря тому, что авто использовало водород в качестве топливного элемента, за время пути в атмосферу не попало 111 кг выбросов СО2. Именно такое количество углекислого газа обычно выделяет автомобиль такого класса с двигателем внутреннего сгорания, отмечает издание.

Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence в французском городе Саргемин 25 ноября. После этого он проехал через всю Северную Францию и финишировал возле Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже.

Водородное авто Hyundai Nexo motor1.com

"Этим приключением мы доказали, что с чистыми технологиями нам больше не нужны революционные экспериментальные прототипы, чтобы побить рекорды. Теперь каждый может сделать это с помощью стандартных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Новая эра в производительности начинается в интересах защиты окружающей среды", – сказал Пиккар, выступая на праздновании этого события в Ле-Бурже.

Водородное авто Hyundai Nexo autonews.autoua.net

Во все время заезда на пассажирском сидении Hyundai Nexo успели побывать принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, Великий Герцог Анри Люксембургский, генеральный директор Air Liquide Бенуа Потье, член французского парламентаот Дордони и президент Исследовательской группы по водороду в Национальной ассамблее Франции Мишель Делпон, а также министр экологии и солидарности Франции Элизабет Борн, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на улицах Лондона в 2020 году появится 34 низкопольных автобуса H2.City Gold на водородных топливных элементах от португальской компании CaetanoBus.

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