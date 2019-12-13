В Україні істотно знизять "зелений тариф": прийнято важливе рішення

В Україні НКРЕКП пропонує для зниження фінансового навантаження на державний бюджет знизити "зелені тарифи" для установок з видобутку енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Про це йдеться в листі голови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє видання "БізнесЦензор". В цілому регулятор хоче заощадити 14 млрд грн по виплатах за "зеленими тарифами".

Згідно з текстом листа, НКРЕКП пропонує істотно знизити розміри "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС), установок на біопаливі і вітроелектростанцій (ВЕС). Це, на думку Тарасюка, знизить фінансове навантаження на державне підприємство "Гарантований покупець", яке за законом зобов'язане купувати енергію, яку добувають джерела на відновлюваній енергії.

Зокрема, пропонується:

для наземних СЕС, введених в роботу до 31 грудня 2020 року, встановити "зелений тариф" в розмірі 9 євроцентів;

Для наземних СЕС, які запустилися з 1 січня 2020 року до 21 грудня 2029 року – 8 євроцентів;

для дахових СЕС, введених в експлуатацію до 31 грудня 2020 року – 10 євроцентів;

для дахових СЕС, які запустилися з 1 січня 2020 року до 21 грудня 2029 року – 9 євроцентів;

для ВЕС, введених в введених в роботу до 31 грудня 2020 року – 8 євроцентів;

для ВЕС, які були запущені з 1 січня 2020 року до 21 грудня 2029 року – 7 євроцентів ;

для об'єктів на біогазі та біомасі – 11 євроцентів;

для мікро-міні-малих наземних СЕС потужністю до 30 кВт – 11,63 євроцента.

Також з 1 січня 2020 року регулятор пропонує ввести 100% компенсацію вартості регулювання так званого "небалансу ВДЕ", коли держава компенсує виробнику енергії ціну електрики, вилученої для покриття перебоїв нестабільної "зеленої" генерації.

Крім того, глава відомства пропонує дозволити представникам бізнесу передавати об'єкти ВДЕ на баланс держави. При цьому, підкреслює Тарасюк, інвестору будуть компенсовані вкладені кошти "з економічно обгрунтованою рентабельністю, але за вирахуванням вже отриманих коштів за зеленим тарифом".

"Запропоновані зміни дадуть можливість в 2020 році зменшити фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на 14 млрд грн, з 42,5 до 28,5 млрд грн. Таким чином, генерація ВДЕ в 2020 році поглине 20% коштів електроенергетичного ринку при загальній частці генерації 6-7%", – йдеться в листі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на думку експертів, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!