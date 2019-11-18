Немецкий соперник Tesla Model 3 – BMW i4 – получит литий-ионную батарею на 80 кВтч, способную обеспечить мощность силовой установки на уровне 530 лошадиных сил.

Как отмечает "Радио Максимум", подробности о новинке раскрыли инсайдеры. Отмечается, что ускорение до "сотни" у перспективного баварского электрокара займет около четырех секунд, но при этом максимальную скорость искусственно ограничат на отметке 193 км/ч.

К тому же особенностью BMW i4 станут аккумуляторы так называемого пятого поколения с компактными ячейками, которые облегчают интеграцию модуля в пол кузова.

BMW i4 carmagazine.co.uk

Кроме того, немцы рассчитывают на развитие мощных зарядных станций. От терминала на 150 кВт седан заполнит 80% энергии за 35 минут. "Если серийному компакту i3 нужно 17 минут для получения из внешней сети электричества на пробег 100 км, то i4 нужно всего шесть. Расчетный запас хода в условном европейском ездовом цикле WLTP – 600 км", – сказано в материале.

По информации инсайдеров, i4 получит несколько вариантов силовых установок. Модульная электрическая платформа подразумевает монтаж единого узла электродвигателя, редуктора, управляющей электроники на передней, задней или обеих осях.

"Это позволит конструкторам комбинировать агрегаты в зависимости от назначения конкретной модификации. К тому же по "железу" электрокар серьезно унифицируют с обычной "тройкой", что позволит собирать седан на батарейках на одной линии с третьей серией и грядущей 4-й серией", – отмечается в статье.

BMW i4 cnet.com

BMW i4 cnet.com

BMW i4 cnet.com

Расположение особо прочной клетки аккумуляторов в полу кузова позволит снизить центр тяжести машины, сделать "скелет" жестче, а также поднять уровень пассивной безопасности. А поскольку масса батареи превысит пол тонны, то каркас и навесные панели i4 спроектируют с обильным использованием композитов, компенсировав экологический "жирок". По стилю седан будет напоминать концепт Vision Dynamics.

Ожидается, что аккумуляторы пятого поколения первым получит кроссовер iX3, премьера которого запланирована на 2020 год. Затем линейку электрических BMW пополнит серийная версия прототипа iNext. И только после них баварцы покажут i4. Вероятно, состоится дебют под занавес следующего года, так что купить машину раньше 2021 не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания BMW официально раскрыла параметры электрического купе модели i4, которое ориентировочно появится в продаже после 2021 года.

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