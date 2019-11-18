Німецький суперник Tesla Model 3 – BMW i4 – отримає літій-іонну батарею на 80 кВтг, здатну забезпечити потужність силової установки на рівні 530 кінських сил.

Як зазначає "Радіо Максимум", подробиці про новинку розкрили інсайдери. Зазначається, що прискорення до "сотні" у перспективного баварського електрокара займе близько чотирьох секунд, але при цьому максимальну швидкість штучно обмежать на позначці 193 км/ч.

До того ж особливістю BMW i4 стануть акумулятори так званого п'ятого покоління з компактними чарунками, які полегшують інтеграцію модуля у підлогу кузова.

BMW i4 carmagazine.co.uk

Крім того, німці розраховують на розвиток потужних зарядних станцій. Від терміналу на 150 кВт седан заповнить 80% енергії за 35 хвилин. "Якщо серійному компакту i3 потрібно 17 хвилин для отримання із зовнішньої мережі електрики на пробіг 100 км, то i4 потрібно всього шість. Розрахунковий запас ходу в умовному європейському їздовому циклі WLTP – 600 км", – йдеться у матеріалі.

За інформацією інсайдерів, i4 отримає кілька варіантів силових установок. Модульна електрична платформа передбачає монтаж єдиного вузла електродвигуна, редуктора, керуючої електроніки на передній, задній або обох осях.

"Це дозволить конструкторам комбінувати агрегати залежно від призначення конкретної модифікації. До того ж по "залізу" електрокар серйозно уніфікують зі звичайною "трійкою", що дозволить збирати седан на батарейках на одній лінії з третьою серією і прийдешньою 4-ю серією", – зазначається у статті.

BMW i4 cnet.com

BMW i4 cnet.com

BMW i4 cnet.com

Розташування особливо міцної клітки акумуляторів у підлозі кузова дозволить знизити центр ваги машини, зробити "скелет" жорсткішим, а також підвищити рівень пасивної безпеки. А оскільки маса батареї перевищить півтонни, то каркас і навісні панелі i4 спроєктують із щедрим використанням композитів, компенсувавши екологічний "жирок". За стилем седан нагадуватиме концепт Vision Dynamics.

Очікується, що акумулятори п'ятого покоління першим отримає кросовер iX3, прем'єра якого запланована на 2020 рік. Потім лінійку електричних BMW поповнить серійна версія прототипу iNext. І тільки після них баварці покажуть i4. Ймовірно, відбудеться дебют під завісу наступного року, так що купити машину раніше 2021 року не вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія BMW офіційно розкрила параметри електричного купе моделі i4, що орієнтовно з'явиться у продажу після 2021 року.

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