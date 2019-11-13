Зеленый автомобиль года: в США назвали победителей престижной премии

В США назвали победителей премии "Зеленый автомобиль 2020 года", которую ежегодно вручают в течении 15 лет на автошоу в Лос-Анджелесе.

Премию вручает издание Green Car Journal, сообщает PR Newswire. При этом в конкурсе могут участвовать только те модели, продажи которых в США стартовали не раньше осени прошлого года.

В пятерку финалистов этого года вошли Ford Escape/Kuga, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda 3 и Toyota Corolla. Единственным авто, у которого в линейке моделей есть полностью электрическая версия, стал кроссовер из Кореи Soul.

Электромобиль Kia Soul

Электромобиль Kia Soul

Остальные модели, кроме Mazda 3, могут похвастаться только гибридными модификациями. Судьи оценили экологические качества нового двигателя SKYACTIV-G от Mazda, а также экономичность гибрида Corolla.

Электромобиль Kia Soul

Электромобиль Kia Soul

"Признание экологического лидерства в автомобильной промышленности стало ключевой частью нашей миссии в Green Car Journal с момента запуска журнала. Сегодня на автосалоне представлен широкий выбор "зеленых" автомобилей: от высокоэффективных моделей внутреннего сгорания и гибридов до гибридов со сменными модулями и полностью электрических автомобилей. Те, кто захочет купить автомобиль с достойными экологическими показателями, получили удивительный выбор", – заявил редактор и издатель Green Car Journal Рон Коган.

Эксперт также подчеркнул, что идея идеального транспортного средства невозможна в автомобильной сфере. Именно поэтому важно учитывать эффективность использования топлива, снижение выбросов и улучшение воздействия на окружающую среду при оценке экологичности авто, подчеркнул он.

Напомним, что прошлогодним победителем конкурса "Зеленый автомобиль года" оказался гибридный седан Honda Insight.

Электромобиль Kia Soul

Электромобиль Kia Soul

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США на ежегодном автомобильном шоу SEMA-2019 в Лас-Вегасе компания Chevrolet показала концепт электрического пикапа E-10, созданного в ретро-стиле.

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