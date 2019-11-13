Зелений автомобіль року: в США назвали переможців престижної премії

У США назвали переможців премії "Зелений автомобіль 2020 року", яку щорічно вручають протягом 15 років на автошоу в Лос-Анджелесі.

Премію вручає видання Green Car Journal, повідомляє PR Newswire. При цьому в конкурсі можуть брати участь тільки ті моделі, продажі яких в США стартували не раніше осені минулого року.

У п'ятірку фіналістів цього року увійшли Ford Escape / Kuga, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda 3 і Toyota Corolla. Єдиним авто, у якого в лінійці моделей є повністю електрична версія, став кросовер з Кореї Soul.

Електромобіль Kia Soul

Електромобіль Kia Soul

Решта моделей, крім Mazda 3, можуть похвалитися тільки гібридними модифікаціями. Судді оцінили екологічні якості нового двигуна SKYACTIV-G від Mazda, а також економічність гібрида Corolla.

Електромобіль Kia Soul

Електромобіль Kia Soul

"Визнання екологічного лідерства в автомобільній промисловості стало ключовою частиною нашої місії в Green Car Journal з моменту запуску журналу. Сьогодні на автосалоні представлено широкий вибір "зелених" автомобілів: від високоефективних моделей внутрішнього згоряння і гібридів до гібридів зі змінними модулями і повністю електричних автомобілів. Ті, хто захоче купити автомобіль з гідними екологічними показниками, отримали дивовижний вибір", – заявив редактор і видавець Green Car Journal Рон Коган.

Експерт також підкреслив, що ідея ідеального транспортного засобу неможлива в автомобільній сфері. Саме тому важливо враховувати ефективність використання палива, зниження викидів і поліпшення впливу на навколишнє середовище при оцінці екологічності авто, підкреслив він.

Нагадаємо, що минулорічним переможцем конкурсу "Зелений автомобіль року" виявився гібридний седан Honda Insight.

Електромобіль Kia Soul

Електромобіль Kia Soul

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США на щорічному автомобільному шоу SEMA-2019 в Лас-Вегасі компанія Chevrolet показала концепт електричного пікапа E-10, створеного в ретро-стилі.

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