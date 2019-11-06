В США создали сверхмощный электрокар в ретро-стиле 40-х годов

В США на ежегодном автомобильном шоу SEMA-2019 в Лас-Вегасе компания Chevrolet показала концепт электрического пикапа E-10, созданного в ретро-стиле.

Об этом сообщает Designboom. Стилистика пикапа повторяет эстетику так называемых "хот-родов", которые были популярны в 1940-х годах в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар Chevrolet E-10 designboom.com

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Концепт Chevrolet E-10 построен на базе пикапа Chevrolet C-10 1962 года выпуска с использованием силовой установки от Bolt EV мощностью 450 л.с., которая состоит из двух электромоторов и двух литий-ионных батарей. По заверениям инженеров, электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд.

Электрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Электрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Электрокар Chevrolet E-10 designboom.com

При этом дизайн E-10 отличается от своего "прародителя" C-10. Электромобиль получил новую радиаторную решетку, фары, задние фонари и колесные диски. Салон тоже подвергся модификациям, однако дизайнеры смогли сохранить аутентичный вид.

Электрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Также концепт получил симулятор звука двигателя внутреннего сгорания. На выбор предоставляется пять вариантов, среди которых есть Chevrolet Camaro LS7 Z28 или двигатель V8.

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