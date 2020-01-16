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16 січня • оновлено в 12:46
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В Україні зафіксували стрімке зростання кількості зарядок для електрокарів

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Кількість зарядних станцій для електромобілів в Україні на початок 2020 року перевищила 2719 одиниць, завдяки чому загальна кількість точок підключення подолала поріг у 5900 шт.

Про це пишуть Elektrovesti. Всього в 2019 році на території України встановленням зарядних станцій займалося 17 компаній, зазначає видання.

Зарядна станція для електромобіля

Зарядна станція для електромобіля

ft.com

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Згідно зі статистикою, найбільше станцій, 1113 штук, встановила компанія AutoEnterprise. За лідером з великим відставанням слідує Ionity (не плутати з європейською мережею швидкісних зарядок IONITY) – 387 станцій.

Замикає трійку лідерів ElectroUA з показником 380 станцій. Варто відзначити, що компанія YASNO E-mobility (колишня STRUM) зайняла нижні рядки рейтингу з 23 станціями.

В Україні зафіксували стрімке зростання кількості зарядок для електрокарів

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що з 1 січня 2020 роки держава почала захищати права водіїв, чиї транспортні засоби оснащені електричними двигунами, на доступ до зарядних станцій для електромобілів.

Крім того, передбачається введення для електромобілів спеціальних номерів з зеленим кольором шрифту, а також впровадження нових дорожніх знаків: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Варто також відзначити, що сервіс онлайн-карт Google Maps почав відображати на карті зарядні станції для електромобілів. Завдяки функціям сортування тепер можна шукати станцію з потрібним типом роз'єму.

Карти також отримали відображення повної інформації про найближчі зарядні станції, а також можливість будувати до них маршрут з урахуванням залишку заряду електромобіля.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это означает что начался ввоз бу. авто и половина большая ,нисан лиаф
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