Зеленський різко змінив правила для електромобілів: що з цього вийшло

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про електромобілі, який дає водіям електрокарів низку переваг. Його з ентузіазмом сприйняли в суспільстві. Водночас, лунали й нарікання на дискримінаційний характер документу і недостатній масштаб змін. OBOZREVATEL розбирався в подробицях.

Підписаний нещодавно закон несе преференції швидше морального характеру. Таку оцінку висловив Олег Назаренко, голова Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Він визнав плюси зелених номерів і доступу до зарядних пристроїв і паркомісць, але водночас зазначив, що для ринку більший ефект дало свого часу звільнення електромобілів від акцизу і ПДВ. "Я високо оцінюю цей закон, але я б не став робити з нього сенсацію", – прокоментував Назаренко.

OBOZREVATEL

За словами експерта, новий закон не призведе до сплеску ввезення електромобілів в Україні. "Вони ринули, коли зняли ПДВ", – зазначив керівник асоціації.

Головне, що зробив цей закон – він зняв конфліктні ситуації між водіями машин на електродвигунах та водіями традиційних авто, сказав голова асоціації учасників ринку електромобілів в Україні Арсеній Абдураїмов.

Завдяки зеленим номерами і знакам електромобілів, електрокари можна буде ідентифікувати, тим же поліцейським або іншим учасниками дорожнього руху. "Сумніваюся, що співробітники поліції будуть спеціально їздити по парковках і штрафувати водіїв авто з ДВС (двигун внутрішнього згоряння – Ред.) На місцях паркування електрокарів, але різних трактувань тепер не буде", – зазначив він.

Закон про електромобілі хороший, але для ринку важливіше інше

Це важливо, бо якщо для водія традиційного автомобіля з ДВС вільне місце біля зарядної станції – це просто місце для паркування, то для водіїв електромобілів це можливість переміщатися. "Головне, що тепер є правило", – підкреслив Абдураїмов.

З ним в питанні зняття конфлікту згоден народний депутат Олексій Рябчин, автор і ініціатор законопроекту. Закон визначає не тільки правила оформлення номерів для електротранспорту, а й норми оформлення місць для його парковки і зарядки.

До речі, для їх правильного оформлення доведеться внести зміни в існуючі ДБН. Це одна з причин, чому норми вступлять в силу тільки через півроку, пояснив Рябчин. Також часу зажадають інші бюрократичні процедури. Одна з них – синхронізація з європейською базою зелених номерів для перетину кордонів.

Він також зазначив, що новий закон є частиною великої програми розвитку електромобілів в Україні. Тут є два важливих напрямки: екологічна і економічна. Поліпшення умов для водіїв електрокарів призведе до зростання їх кількості, що в свою чергу знизить залежність України від ввізного автомобільного палива, а також призведе до зменшення викидів вуглекислого газу СО2.

Нагадаємо, що закон про електромобілі (№10405 на сайті Верховної ради), підписаний президентом України Зеленським 6 серпня, дає пільги для водіїв машин на електродвигунах. документ передбачає протягом півроку низку нововведень для електрокарів.

Що отримують електрокари:

зелені номера

Виділені місця на парковках

Безперешкодний доступ до зарядних станцій

Решта авто отримують штрафи за порушення законних інтересів машин на електротязі.

Мета закону:

захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядки і паркувальних майданчиках

наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів

збільшити завантаженість діючих зарядних станцій для електромобілів

підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів

Раніше OBOZREVATEL писав про складнощі розвитку комунального електротранспорту в Києві, де сьогодні немає жодного електроавтобусу і найближчим часом не передбачається, притому що вихлопні гази в повітрі перевищують норму в рази.

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