Яхта для екомільярдерів: у мережі показали вражаючі фото й відео

У Монако на яхт-шоу показали концепт екологічної суперяхти "Аква" для мільярдерів, яка працює на рідкому водні і як вихлоп викидає у навколишнє середовище чисту воду.

Про розроблену нідерландською компанією Sinot яхту повідомляє видання Mirror. 111-метрове судно може розвинути максимальну швидкість на 17 вузлів (майже 32 км/год) і має запас ходу в межах 6000 кілометрів.

Вид згори на яхту Aqua sinot.com

"У кожному проєкті я кидаю виклик собі та своїй команді, щоб перевершити самих себе. Для розвитку Aqua ми черпали натхнення в образі життя проникливого, далекоглядного власника, гнучкості та універсальності води й передових технологій. Зараз це лише концепція, але ми сподіваємося, що наша робота прокладе шлях до більш екологічного майбутнього для індустрії суперяхт", — заявив дизайнер Сандер Сінот.

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

Яхта отримала футуристичний дизайн, вигнуту верхню палубу й поєднує в собі високотехнологічні елементи хайтек-декорацій із класичними інтер'єрними рішеннями. Загалом на судні можна розташувати приблизно 30 членів екіпажу і 14 гостей, до послуг яких будуть тренажерний зал, кімната гідромасажу, кінотеатр і каскадний басейн на поверхні.

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

Усередині яхта розбита на п'ять палуб, які з'єднуються гвинтовими сходами в центрі й технічними ліфтами. На нижній палубі є докові станції для човнів і гідроциклів.

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

У трюмі судна розташовані два вакуумні резервуари, де за температури -253 градусів за Цельсієм зберігається рідкий водень. Під час роботи він за допомогою особливих паливних елементів генерує електроенергію, водночас яхта як вихлоп виробляє чисту воду.

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

sinot.com

Завдяки особливій силовій установці таке судно виробляє мінімум шуму і вібрацій. Інженери впевнені, що готова модель зможе претендувати на звання найбільш тихої яхти в світі.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про розкішну яхту "Селена", що належить другу Путіна Олегу Дерипасці, на яку власник витратив мільярд рублів.

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