Украинцы "взорвали" рынок электромобилей: установлен новый рекорд

С начала 2019 года в Украине зарегистрировали более 4700 электромобилей, что в полтора раза превышает прошлогодние показатели.

Об этом говорится в отчете ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", которая подчеркивает устоявшийся интерес украинцев к подержанным электрокарам, удерживающих более 90% рынка.

Зарядная станция Tesla для электромобилей

По данным организации, в Украине за последние 8 месяцев поставили на учет 4791 электрокар, причем основную массу составили легковые автомобили, 4441 шт., остальные 350 шт. пришлись на коммерческий сектор.

Как и в прошлом году, самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf - с начала года 2207 электрокаров японского производителя пополнили автопарк украинцев.

В целом, в десятку самых популярных электромобилей в 2019 году вошли:

Nissan Leaf – 2207 авто;

Tesla Model S – 384 авто;

BMW i3 – 243 авто;

FIAT 500е – 207 авто;

Volkswagen E-Golf – 198 авто;

Renault Zoe – 186 авто;

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 авто;

Tesla Model X – 136 авто;

Chevrolet Bolt – 126 авто;

Jaguar I-Pace – 102 авто.

При этом в Укравтопроме отмечают, что в коммерческом сегменте основную статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. - с начала года на учет поставили 323 авто.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина может войти в ТОП стран по электрокарам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!