Украинцы "взорвали" рынок электромобилей: установлен новый рекорд

С начала 2019 года в Украине зарегистрировали более 4700 электромобилей, что в полтора раза превышает прошлогодние показатели.
Об этом говорится в отчете ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", которая подчеркивает устоявшийся интерес украинцев к подержанным электрокарам, удерживающих более 90% рынка.
Зарядная станция Tesla для электромобилей
По данным организации, в Украине за последние 8 месяцев поставили на учет 4791 электрокар, причем основную массу составили легковые автомобили, 4441 шт., остальные 350 шт. пришлись на коммерческий сектор.
Как и в прошлом году, самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf - с начала года 2207 электрокаров японского производителя пополнили автопарк украинцев.
В целом, в десятку самых популярных электромобилей в 2019 году вошли:
Nissan Leaf – 2207 авто;
Tesla Model S – 384 авто;
BMW i3 – 243 авто;
FIAT 500е – 207 авто;
Volkswagen E-Golf – 198 авто;
Renault Zoe – 186 авто;
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 авто;
Tesla Model X – 136 авто;
Chevrolet Bolt – 126 авто;
Jaguar I-Pace – 102 авто.
При этом в Укравтопроме отмечают, что в коммерческом сегменте основную статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. - с начала года на учет поставили 323 авто.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина может войти в ТОП стран по электрокарам.
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