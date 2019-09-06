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8 вересня • оновлено в 11:42
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/ Електротранспорт

Volkswagen радикально змінив легендарного "жука": що з цього вийшло

18т Читати матеріал російською

Компанія Volkswagen Group Components і фірма eClassics розробили електричну версію класичної моделі Beetle, відомої, як "Жук".

Про це повідомляє видання The Driven з посиланням на заяву прес-служби компанії, причому автори підкреслюють, що в подальшому можна очікувати "електрифікацію" інших класичних автомобілів.

Електромобіль Volkswagen e-Beetle

Електромобіль Volkswagen e-Beetle

thedriven.io

Новини
У Франції почали робити електромобілі зі старих авто

У конструкції Volkswagen e-Beetle використовували компоненти майбутнього електромобіля компанії, відомого під кодовим ім'ям e-Up!, включаючи посилене шасі та акумулятори ємністю 36,8 кВт-год, а також електродвигун потужністю 82 кінських сили.

Встановлені під машиною батареї гарантують запас ходу в 200 км і сумісні з системою швидкої підзарядки, використовуючи європейський типу роз'єму CCS2.

Маса електромобіля, який отримав нову гальмівну систему, склала 1280 кг, при цьому e-Beetle може прискорюватися з місця до 50 км/год за 4 сек. при максимальній швидкості в 150 км / ч.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що українці стали частіше купувати електромобілі.

При цьому дані статистики говорять, що українці "підірвали" ринок електромобілів: встановлено новий рекорд.

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Тема
електрокари
Місце
Німеччина
Тег
електромобілі
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