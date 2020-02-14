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14 лютого • оновлено в 13:44
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Військові Китаю вирішили перейти на електромобілі Tesla

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Військова поліція Китаю купила кілька електромобілів Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Про це повідомляє Electrek з посиланням на дані офіційного клубу власників Tesla Тайваню (TeslaOwnersTwn). Представники організації розповіли про тендер на закупівлю електромобілів і супутнього устаткування на суму близько $ 100 тис, який провели військові.

electrek.co

electrek.co

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"Очевидно в поліції залишилися задоволені електромобілями, так як тепер вони додатково замовили близько 20 автомобілів Model 3 для поповнення свого парку. Крім того, разом з електромобілями військові замовили портативні зарядні станції Wall Connectors для обладнання стаціонарних пунктів для" заправки "електрокарів", – відзначає видання.

Спроба тайваньських військових використовувати електромобілі Tesla для свого автопарку може в майбутньому поставити тренд на використання екологічно чистої енергії серед силових структур, зазначає видання.

Варто відзначити, що в минулому році поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року будуть патрулювати туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck. При цьому Tesla планує почати виробництво машин в кінці 2021 року, тому поки невідомо, яким чином поліція Дубая хоче встигнути оновити автопарк до наступного року.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США поліцейський електрокар Tesla Model S розрядився під час погоні за злочинцем, через що офіцеру довелося припинити переслідування і зайнятися пошуками зарядної станції.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz Tesla електромобілі
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