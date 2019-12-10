Водневий кросовер Hyundai встановив неймовірний рекорд: фото й відео

У Європі французький повітроплавець Бертран Піккар за кермом водневого кросовера Hyundai Nexo проїхав 778 км без дозаправки, що стало новим рекордом дальності руху.

Про це повідомляє Motor1. Видання зазначає, що наприкінці шляху в баку авто залишилося палива на 49 км.

Водневе авто Hyundai Nexo motor1.com

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Завдяки тому, що авто використовувало водень як паливний елемент, за час шляху в атмосферу не потрапило 111 кг викидів СО2. Саме таку кількість вуглекислого газу зазвичай виділяє транспортний засіб такого класу з двигуном внутрішнього згоряння, зауважує джерело.

Піккар вирушив із водневої заправної станції FaHyence в французькому місті Сарргемін 25 листопада. Після цього він проїхав через всю Північну Францію і фінішував біля Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

Водневе авто Hyundai Nexo motor1.com

"Цією пригодою ми довели, що з чистими технологіями нам більше не потрібні революційні експериментальні прототипи, щоб побити рекорди. Тепер кожен може зробити це за допомогою стандартних транспортних засобів із нульовим рівнем викидів. Нова ера в продуктивності починається в інтересах захисту довкілля", – сказав Піккар, виступаючи на святкуванні цієї події в Ле-Бурже.

Водневе авто Hyundai Nexo autonews.autoua.net

Упродовж всього часу заїзду на пасажирському сидінні Hyundai Nexo встигли побувати принц Монако Альберт II, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, Великий Герцог Анрі Люксембурзький, генеральний директор Air Liquide Бенуа Потьє, член французького парламентаот Дордони і президент Дослідницької групи за воднем в Національній асамблеї Франції Мішель Делпон, а також міністерка екології та солідарності Франції Елізабет Борн, повідомляє видання.

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