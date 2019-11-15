Водій не потрібен: Volvo показала автономний електричний автобус

У Німеччині компанія Volvo уклала контракт на розробку 12-метрового електробуса, який може пересуватися без водія.

Про це повідомляє видання "Хайтек". У компанії зазначають, що основним завданням для автопілота стане рух між автопарковками та станціями обслуговування без стороннього контролю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прототип Volvo Buses venturebeat.com

"Неефективно змушувати людину сидіти за кермом, поки автобус миють, заряджають і готують до наступного рейсу. Йдеться не про заміну людини роботами, а про підвищення продуктивності праці та про безпеку. Для цього оператору потрібно всього лише натиснути на кнопку і відправити машину на мийку або в гараж", – стверджує видання.

Процес зарядки електробуса Volvo venturebeat.com

Компанія вже проводила випробування безпілотних автобусів раніше, але цей тест відбувся в реальних умовах на території теперішнього автопарку в Гетеборзі. Про терміни появи таких електробусів на дорогах Швеції або Німеччини Volvo поки не повідомляє

Автономне пересування електробуса Volvo venturebeat.com

"Перш ніж ми зможемо побачити повністю автономні автобуси на громадських дорогах, мине ще багато років, але оскільки автопарки – це закриті території з передбачуваним і регулярним потоком транспорту, там вони можуть з'явитися значно раніше", – заявив Гакан Ангевалл, президент Volvo Buses.

Джерело також наголошує, що рік тому безпілотні вантажівки Volvo отримали свій перший робочий контракт. Їх найняли, щоб вивозити вапняк із кар'єру норвезької гірничодобувної компанії. Згідно з угодою, шість безпілотних великих вантажівок FH мають самостійно долати 5 км маршруту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як на вулицях Лондона в 2020 році з'явиться 34 низькопідлгові автобуси H2.City Gold на водневих паливних елементах від португальської компанії CaetanoBus.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!