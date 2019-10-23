В США культовый внедорожник решили сделать электрическим

В США компания General Motors (GM) планирует наладить серийный выпуск электрических пикапов и внедорожников, из-за чего новый Hummer может стать полностью электрическим.

Все существующие на данный момент электро-Хаммеры являются продуктом деятельности отдельных энтузиастов, пишет издание Electrek. В лучшем случае промышленное производство начнется в 2021 году.

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Автоконцерн разработал план запуска электрической линейки пикапов и кроссоверов в течение нескольких лет. Электромобиль Hummer может быть выпущен в рамках нового проекта GM, предполагающего $3 млрд инвестиций в переоборудование завода Detroit-Hamtramck, который будет выпускать электрические грузовики и микроавтобусы.

Этот проект является частью более масштабного плана, подразумевающего модернизацию американских предприятий GM на сумму $7,7 млрд. Президент GM Марк Ройс сказал, что производитель автомобилей может рассмотреть любое количество своих нынешних более крупных грузовиков для перехода на электрику.

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В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, производство электромобилей на заводе Detroit-Hamtramck начнется в 2021 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах компании Маска добавить в свои электрокары самую ожидаемую функцию, о которой покупатели просили годами.

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