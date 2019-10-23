У США культовий позашляховик вирішили зробити електричним

У США компанія General Motors (GM) планує налагодити серійний випуск електричних пікапів і позашляховиків, через що новий Hummer може стати повністю електричним.

Всі існуючі на даний момент електро-Хаммери є продуктом діяльності окремих ентузіастів, пише видання Electrek. У кращому випадку промислове виробництво почнеться в 2021 році.

electrek.co

Автоконцерн розробив план запуску електричної лінійки пікапів і кросоверів протягом декількох років. Електромобіль Hummer може бути випущений в рамках нового проекту GM, який передбачає $3 млрд інвестицій в переобладнання заводу Detroit-Hamtramck, який буде випускати електричні вантажівки і мікроавтобуси.

Цей проект є частиною більш масштабних цілей, що передбачають модернізацію американських підприємств GM на суму $7,7 млрд. Президент GM Марк Ройс впевнений, що компания може розглянути будь-яку кількість своїх нинішніх більших вантажівок для переходу на електрику.

У разі відсутності непередбачених обставин, виробництво електромобілів на заводі Detroit-Hamtramck почнеться в 2021 році.

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