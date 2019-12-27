Головна Новини
27 грудня • оновлено в 05:14
МоваЯзык

/ Електротранспорт

У Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації

1.4т
Читати матеріал російською

У Росії електромобіль "Монарх" не прибув на церемонію власної презентації в Москві, яка відбулася 24 грудня о Сокольниках.

Про це повідомляє Naked Science. Керівник проекту не розплатився з компанією-перевізником, відзначає видання.

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

naked-science.ru

Новини
Tesla поліпшила свої електромобілі новими функціями

За даними ЗМІ, електрокар не встигли доставити в столицю через логістичні проблеми. При цьому, підкреслюють автори, новосибірський підприємець Олексій Пономаренко не виплатив транспортній компанії "КаргоАвіа Експрес" 433 тисячі рублів (близько 161 тисячі гривень) за перевезення "Монарха" і при цьому надав "фальшиве платіжне доручення".

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

naked-science.ru

Раніше ЗМІ повідомляли, що ТОВ "Нові технології Сибіру" і АТ "Монарх" планують до 2021 року розробити електромобіль, який зможе долати більше 500 кілометрів без підзарядки. При цьому журналісти відзначали, що така компанія офіційно не зареєстрована, а заявлені зарубіжні партнери згодом заперечували свою причетність до проекту.

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

Рендер прототипу електромобіля "Монарх"

naked-science.ru

"На тлі останніх подій залишається тільки гадати, чи побачить коли-небудь світло машина "Монарх" або це все "фікція", як висловився один з партнерів проекту (пізніше він відхрестився від участі в створенні електромобіля)", – пишуть автори видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила для своїх електромобілів оновлення прошивки, яке підвищує потужність авто і додає функції автоматичної навігації і запланованої зарядки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Росія Москва
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги