У Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації

У Росії електромобіль "Монарх" не прибув на церемонію власної презентації в Москві, яка відбулася 24 грудня о Сокольниках.

Про це повідомляє Naked Science. Керівник проекту не розплатився з компанією-перевізником, відзначає видання.

Рендер прототипу електромобіля "Монарх" naked-science.ru

Новини Tesla поліпшила свої електромобілі новими функціями

За даними ЗМІ, електрокар не встигли доставити в столицю через логістичні проблеми. При цьому, підкреслюють автори, новосибірський підприємець Олексій Пономаренко не виплатив транспортній компанії "КаргоАвіа Експрес" 433 тисячі рублів (близько 161 тисячі гривень) за перевезення "Монарха" і при цьому надав "фальшиве платіжне доручення".

Рендер прототипу електромобіля "Монарх" naked-science.ru

Раніше ЗМІ повідомляли, що ТОВ "Нові технології Сибіру" і АТ "Монарх" планують до 2021 року розробити електромобіль, який зможе долати більше 500 кілометрів без підзарядки. При цьому журналісти відзначали, що така компанія офіційно не зареєстрована, а заявлені зарубіжні партнери згодом заперечували свою причетність до проекту.

Рендер прототипу електромобіля "Монарх" naked-science.ru

"На тлі останніх подій залишається тільки гадати, чи побачить коли-небудь світло машина "Монарх" або це все "фікція", як висловився один з партнерів проекту (пізніше він відхрестився від участі в створенні електромобіля)", – пишуть автори видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила для своїх електромобілів оновлення прошивки, яке підвищує потужність авто і додає функції автоматичної навігації і запланованої зарядки.

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