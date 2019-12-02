В Европе утилизацию отходов доверили сверхмощным электромобилям: фото

В Нидерландах компания DAF представила новый электрический трехосный грузовик CF Electric с жестким шасси.

Об этом сообщает Electrive. Издание отмечает, что первые "полевые" испытания пройдут в Роттердаме в 2020 году.

Электрический мусоровоз DAF CF Electric daf.com

Привод грузовика имеет мощность 210 кВт и максимальный крутящий момент 2000 Нм. Несмотря на то, что компания DAF не представила данных о запасе хода электромобиля, однако установленной батареи емкостью в 170 кВт/ч должно хватить для обычных расстояний, необходимых мусоровозу в рамках города.

Поскольку мусоровозы обычно возвращаются на склад через каждые пару часов, чтобы разгрузиться, производитель уделил отдельное внимание быстрой зарядке аккумулятора грузовика. В компании подчеркивают, что DAF CF Electric можно зарядить до 80% за 30 минут.

Также сообщается, что привод гидравлического насоса (для крана или наклона погрузочной площадки) решили сделать электрическим, отказавшись от топливного варианта. При этом издание отмечает, что "перспективы этого электрогрузовика выглядят столь радужно, что в начале года DAF CF Electric выиграл престижную премию "Green Truck Award" в Германии".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на улицах Лондона в 2020 году появится 34 низкопольных автобуса H2.City Gold на водородных топливных элементах от португальской компании CaetanoBus.

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