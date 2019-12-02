У Європі утилізацію відходів довірили надпотужним електромобілям: фото

У Нідерландах компанія DAF представила нову електричну тривісну вантажівку CF Electric із жорстким шасі.

Про це повідомляє Electrive. Видання зазначає, що перші "польові" випробування відбудуться в Роттердамі у 2020 році.

Електричний сміттєвоз DAF CF Electric daf.com

Привід вантажівки має потужність 210 кВт і максимальний крутний момент 2000 Нм. Незважаючи на те, що компанія DAF не надала даних про запас руху електромобіля, однак встановленої батареї ємністю в 170 кВт/год має вистачити для звичайних відстаней, необхідних сміттєвозу в рамках міста.

Оскільки сміттєвози зазвичай повертаються на склад щокілька годин, щоб розвантажитися, виробник приділив окрему увагу швидкій зарядці акумулятора вантажівки. У компанії підкреслюють, що DAF CF Electric можна зарядити до 80% за 30 хвилин.

Також повідомляється, що привід гідравлічного насоса (для крана або нахилу вантажної площадки) вирішили зробити електричним, відмовившись від паливного варіанту. Водночас видання зазначає, що "перспективи цієї електровантажівки мають настільки оптимістичний вигляд, що на початку року DAF CF Electric виграв престижну премію" Green Truck Award "у Німеччині".

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