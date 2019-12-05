У Мексиці за допомогою електромобілів Tesla заощадять мільйони доларів

У Мексиці керівництво міста Сан-Луїс-Потосі зробило замовлення на 15 електромобілів Tesla Cybertruck, після чого відправив главі компанії Ілону Маску прохання про надання знижки.

Про це повідомляють Elektrovesti. Видання зазначає, що місто розташоване в слабозаселеному штаті, тому поява такої кількості футуристичних електромобілів напевно буде добре помітна на його вулицях.

Поліцейський електромобіль Tesla Cybertruck twitter.com/Alejandro_Mata8

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Мер міста Адріан Еспер Карденас підкреслив, що не радився з експертами перед замовленням, так як вважає, що рішення "очевидно раціональне". Чиновник планує використовувати електромобілі не тільки для поліцейських патрулів, а й для перевезення важких вантажів, включаючи водопровідні труби і причепи для збору сміття.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés . #CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL - Alejandro Mata (@ Alejandro_Mata8) November 29, 2019

Попередні замовлення обійшлися мексиканській владі в $1,5 тис., оскільки одна бронь коштує $100, але замовлення можна скасувати в будь-який момент.

На завершення угоди мексиканському місту доведеться витратити ще $848 тис., проте за підрахунками мера, на економії палива і обслуговуванні 15 електричних пікапів Tesla Cybertruck місто заощадить близько $1,2 млн на рік, тобто проект окупить себе менш, ніж за рік.

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