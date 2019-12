У Мексиці за допомогою електромобілів Tesla заощадять мільйони доларів

У Мексиці керівництво міста Сан-Луїс-Потосі зробило замовлення на 15 електромобілів Tesla Cybertruck, після чого відправив главі компанії Ілону Маску прохання про надання знижки.

Про це повідомляють Elektrovesti. Видання зазначає, що місто розташоване в слабозаселеному штаті, тому поява такої кількості футуристичних електромобілів напевно буде добре помітна на його вулицях.

Мер міста Адріан Еспер Карденас підкреслив, що не радився з експертами перед замовленням, так як вважає, що рішення "очевидно раціональне". Чиновник планує використовувати електромобілі не тільки для поліцейських патрулів, а й для перевезення важких вантажів, включаючи водопровідні труби і причепи для збору сміття.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés . #CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL