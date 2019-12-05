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5 грудня • оновлено в 04:17
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У Мексиці за допомогою електромобілів Tesla заощадять мільйони доларів

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У Мексиці керівництво міста Сан-Луїс-Потосі зробило замовлення на 15 електромобілів Tesla Cybertruck, після чого відправив главі компанії Ілону Маску прохання про надання знижки.

Про це повідомляють Elektrovesti. Видання зазначає, що місто розташоване в слабозаселеному штаті, тому поява такої кількості футуристичних електромобілів напевно буде добре помітна на його вулицях.

Поліцейський електромобіль Tesla Cybertruck

Поліцейський електромобіль Tesla Cybertruck

twitter.com/Alejandro_Mata8

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Мер міста Адріан Еспер Карденас підкреслив, що не радився з експертами перед замовленням, так як вважає, що рішення "очевидно раціональне". Чиновник планує використовувати електромобілі не тільки для поліцейських патрулів, а й для перевезення важких вантажів, включаючи водопровідні труби і причепи для збору сміття.

Попередні замовлення обійшлися мексиканській владі в $1,5 тис., оскільки одна бронь коштує $100, але замовлення можна скасувати в будь-який момент.

На завершення угоди мексиканському місту доведеться витратити ще $848 тис., проте за підрахунками мера, на економії палива і обслуговуванні 15 електричних пікапів Tesla Cybertruck місто заощадить близько $1,2 млн на рік, тобто проект окупить себе менш, ніж за рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліція Дубая планує закупити електрокари Tesla Cybertruck, які отримають унікальний дизайн.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Мексика
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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