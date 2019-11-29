Электромобиль Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса

Электромобиль Tesla Model S P85+ попал в Книгу рекордов Гиннеса как первое электрическое авто, которое преодолело дистанцию в 1 млн км.

Об этом сообщает INSIDEEVs. Издание отмечает, что рекорд был официально зарегистрирован в немецком городе Хорнберг.

Электромобиль Tesla Model S tesla-club.ru

Электромобиль, который стал рекордсменом, был куплен в 2014 году. Первые 290 тыс. км он проехал на своем родном аккумуляторе, после чего следующие 250 тыс. км владелец использовал арендованный аккумулятор.

Впоследствии официальный дилер заменил автомобилисту блоки питания, с которыми авто проехало еще 500 тыс. км. При этом аккумуляторы электрокара сохранили свою первоначальную емкость на уровне 86%, тогда как запас хода авто упал на 14%.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl — Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) November 28, 2019

Также электромобилю 4 раза меняли электродвигатель, причем последняя замена была на 320 тыс. км. Стоит отметить, что частые замены моторов были связаны с конструктивными недостатками первой серии электродвигателей Tesla, которые в новых версиях уже устранены.

Еще за время использования авто владелец сменил комплектующие для охлаждения аккумулятора, установил новый сенсорный экран с компьютером, исправил ручки дверей и заменил задний амортизатор. При этом часть ремонтных работ прошла по гарантии, поэтому стоимость ремонта после 1 млн км составила 13 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla провела экстремальные испытания электромобиля Model 3 на испытательном стенде фабрики Gigafactory 3 в Китае.

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