Электромобиль Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса

Электромобиль Tesla Model S P85+ попал в Книгу рекордов Гиннеса как первое электрическое авто, которое преодолело дистанцию в 1 млн км.

Об этом сообщает INSIDEEVs. Издание отмечает, что рекорд был официально зарегистрирован в немецком городе Хорнберг.

Электромобиль, который стал рекордсменом, был куплен в 2014 году. Первые 290 тыс. км он проехал на своем родном аккумуляторе, после чего следующие 250 тыс. км владелец использовал арендованный аккумулятор.

Впоследствии официальный дилер заменил автомобилисту блоки питания, с которыми авто проехало еще 500 тыс. км. При этом аккумуляторы электрокара сохранили свою первоначальную емкость на уровне 86%, тогда как запас хода авто упал на 14%.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl