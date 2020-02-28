В Голосеевском районе Киева на улице Антоновича, 44, появились две зарядные станции для гибридных и электрических авто Porsche Destination Charging.

Об этом сообщает профильный портал Domik.ua. Точки для "заправки" электромобилей установлены на территории ЖК CHICAGO Central House, уточняет издание.

Зарядная станция Porsche Destination Charging domik.ua

Две станции типа АС для гибридных и электрических автомобилей установлены на территории подземного паркинга ЖК. Несмотря на то, что программа Porsche Destination Chargers разработана специально к началу продаж в Украине спортивного электромобиля Porsche Taycan, зарядные станции являются универсальными. Ими может воспользоваться владелец электромобиля любого бренда, подчеркивает издание.

Сейчас Porsche Destination Chargers представлены в двух городах Украины – Харькове и Львове.

Напомним, в феврале стало известно, что в Киеве на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом появились первые зарядные станции для электромобилей. Впоследствии появились первые жалобы киевлян на поведение местных таксистов. Те, по словам очевидцев, паркуются на точках для заправки электромобилей на бензиновых авто, игнорируя правила.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Tesla планирует установить в Украине несколько зарядных станций Supercharger для электромобилей.

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