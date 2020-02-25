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25 февраля • обновлено в 12:00
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/ Электротранспорт

На вокзалах Украины появятся зарядные станции для электромобилей

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На территории железнодорожных вокзалов Украины в будущем появятся зарядные станции для электромобилей.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства. Про инициативу министерства стало известно после того, как первые зарядные станции появились на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Зарядная станция на вокзале в Киеве

Зарядная станция на вокзале в Киеве

mtu.gov.ua

"Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей – шаг, который позволит увеличить количество украинцев, которые пользуются электромобилями. Компанию для установки зарядных станций выбрали в системе ProZorro", – говорится в сообщении.

В министерства рассказали, что первые две станции уже появились на Вокзальной площади в Киеве. Обе точки рассчитаны на одновременное подключение четырех автомобилей.

Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo. Стоимость зарядки автомобиля: 6,50 грн за 1 кВтч.

Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D – около 2:00, Nissan Leaf 2019 – чуть более 1 ч. и BMW i3 – около 40 мин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом появились первые зарядные станции для электромобилей. Впоследствии появились первые жалобы киевлян на поведение местных таксистов. Те, по словам очевидцев, паркуются на точках для заправки электромобилей на бензиновых авто, игнорируя правила.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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