У Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича, 44, з'явилися дві зарядні станції для гібридних і електричних авто Porsche Destination Charging.

Про це повідомляє профільний портал Domik.ua. Точки для "заправки" електромобілів встановлено на території ЖК CHICAGO Central House, уточнює видання.

Зарядна станція Porsche Destination Charging domik.ua

Дві станції типу АС для гібридних і електричних автомобілів встановлено на території підземного паркінгу ЖК. Незважаючи на те, що програма Porsche Destination Chargers розроблена спеціально до початку продажів в Україні спортивного електромобіля Porsche Taycan, зарядні станції є універсальними. Ними може скористатися власник електромобіля будь-якого бренду, підкреслює видання.

Зараз Porsche Destination Chargers представлені в двох містах України – Харкові і Львові.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що в Києві на площі перед Центральним залізничним вокзалом з'явилися перші зарядні станції для електромобілів. Згодом з'явилися перші скарги киян на поведінку місцевих таксистів. Ті, за словами очевидців, паркуються на точках для заправки електромобілів на бензинових авто, ігноруючи правила.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Tesla планує встановити в Україні кілька зарядних станцій Supercharger для електромобілів.

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