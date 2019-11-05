У Канаді створили гібридний позашляховий електробайк

У Канаді компанія Daymak показала незвичайний електричний велосипед Beast 2.0, який за своїми параметрами більше нагадує гібрид позашляхового мотоцикла.

Про це повідомляє Electrek. Автори відзначають, що зовнішній вигляд транспортного засобу оманливий, і незважаючи на величезні позашляхові шини і потужну раму, це всеж-таки велосипед, а не мотоцикл.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

"Хто б не сказав "все в міру", ніколи не катався на новому електричному велосипеді Daymak Beast 2.0. У цьому безглуздому винаході немає нічого помірного: тут є величезна рама, гігантські шини та рудиментарні педалі, які працюють, але навряд чи будуть використовуватися", – відзначає видання.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Журналісти відзначають, що встановлені на "велосипеді" педалі повністю функціональні, незважаючи на низьке передавальне число. Для того, щоб контролювати їзду без педалей, використовуються передні і дупі гідравлічні гальма.

Daymak Beast 2.0 також отримав величезні протектори, які більше підійдуть для квадроцикла. На задньому колесі знаходиться мотор потужністю 500 Вт, при цьому велосипед оснащений батареєю на 60 В, яка здатна споживати набагато більше енергії, ніж звичайна батарея для електричного велосипеда.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Daymak Beast 2.0 electrek.co

"Beast 2.0 насправді поставляється з трьома варіантами батарей різної потужності: свинцево-кислотна батарея (SLA) 1,8 кВтг, літій-іонна батарея 2,4 кВтг або літій-тітанатна (LTO) батарея 1,5 кВтг. Остання здатна працювати до 20 000 циклів зарядки. Порівняйте це з звичайними 800-1000 циклами звичайних літій-іонних акумуляторів", – підкреслюють журналісти.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Швидкість електробайка обмежена на 32 км/год, щоб відповідати існуючим в Канаді правилами для електронних велосипедів. Однак за бажанням можна перевести Beast 2.0 в режим позашляховика, і це збільшить швидкість до 45 км/год.

Регулювання може бути виконано через додаток для смартфона, завдяки вбудованому контролеру Bluetooth. Також через телефон можна налаштувати Beast 2.0 на свій смак, регулюючи параметри водіння та продуктивності.

Daymak Beast 2.0 electrek.co

Модель початкового рівня з запасом ходу в 50 км обійдеться в $2999, версія з літій-іонним акумулятором коштує $4999 з радіусом дії в 60 км.

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