Компактный и мощный: Hyundai выпустила электроскутер-трансформер

Компания Hyundai создала электроскутер-трансформер с запасом хода до 20 километров, оснащенный системой рекуперативного торможения и возможностью зарядки от автомобиля.

В компании особенно подчеркивают что их продукт гораздо легче и компактнее, чем любой аналог конкурентов благодаря весу в 7,7 кг, сообщает пресс-служба производителя.

Электроскутер Hyundai hyundai.news

Главным отличием скутера является его совместимость с автомобилями Hyundai и Kia - при желании скутер можно сложить до размеров небольшого кейса и установить в специальный слот в машине, где скутер будет заряжаться от электричества, генерируемого во время поездок.

В качестве дополнительного источника энергии Hyundai предлагает установленную систему рекуперативного торможения, которая заряжает скутер во время езды и увеличивает запас хода на 7%.

Также скутер оборудован цифровым дисплеем, подсветкой и LED-фарами.

Инженеры Hyundai установили двигатель в заднее колесо, которое является ведущим и развивает скорость до 20 км. В этом ему поможет установленный на скутере аккумулятор емкостью 10,5 Ач, который обеспечивает запас хода до 20 км без подзарядки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL продемонстрировал видеотизер вседорожного скутера Honda ADV.

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