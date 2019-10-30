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30 жовтня • оновлено в 16:06
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В Іспанії створили незвичайний електричний велосипед: з'явилися фото і відео

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В Іспанії компанія Rayvolt запустила збір коштів для початку промислового виробництва електричного велосипеда X One, який оснащений смартфоном та системою розпізнавання обличчя.

Про це повідомляє СleanTechnica. Запланована роздрібна ціна складе близько $4 тис. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

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X One отримав опуклу раму, в яку ховається проводка і акумулятор. У центральну раму з алюмінію близько керма вбудований смартфон з функцією розпізнавання обличчя. На екран гаджета також виводиться інформація про рівень зарядки і швидкість велосипеда.

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

У раму вбудована LED-фара та задній ліхтар, які включаються за сигналом датчика освітленості. В кермо вбудовані ще два світлодіода, якими можна подавати сигнали при повороті, причому для активації досить повернути голову.

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

Велосипед оснащений регенеративної системою гальмування, голосовим управлінням та системою допомоги. Для автоматичної активації електродвигуна використовується гіроскопічний сенсор. Також на велосипед встановлені гідравлічні гальма та багатоступенева трансмісія.

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

Завдяки карбоновій вилці велосипед важить всього 22 кг. При покупці можна самостійно вибрати акумулятори різних типів: від Samsung до Panasonic.

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

Для зарядки електровелосипеда доведеться витратити від 2,5 до 4 годин, після чого можна проїхати 50 або 75 км. В заднє колесо можна вбудувати два варіанти двигуна – на 250 Вт або на 750 Вт. З першим максимальна швидкість складе 25 км/год, з другим – 45 км/год.

Електричний велосипед Rayvolt X One

Електричний велосипед Rayvolt X One

rayvoltbike.com

Зараз розробники з Rayvolt проводять краудфандінг-компанію проекту. У разі підтримки розробки електровелосипед можна буде купити за $2 тис.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Skoda створила гібридний електричний велосипед без педаль й, який об'єднує в собі функції скутера і самоката.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Іспанія
Тег
Green Oboz
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