В Індії відкрили сонячну станцію з рекордно низьким тарифом

Французька компанія Technique Solaire Group запустила в Індії сонячну електростанцію потужністю 27 МВт.

Про це повідомляє RenewablesNow. Парк фотоелектричних модулів вартістю $13,3 млн було побудовано в штаті Махараштра.

aiidatapro.net

На території станції встановили понад 81 тис. сонячних панелей потужністю 33 Вт кожна. Сукупно установка виробляє достатньо електроенергії, щоб покрити щорічне споживання близько 65 тис. осіб.

У компанії Technique Solaire стверджують, що це найбільша фотоелектрична установка, розроблена нею на сьогоднішній день, а також друга в Індії за потужністю.

Крім того, компанія заявила, що тепер пропонує найнижчий тариф на сонячну енергію в Махараштра. У майбутньому в Technique Solaire планують встановити близько 300 МВт сонячної генерації в Індії, відзначають в компанії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Індії зараз будується одночасно кілька проектів плавучих сонячних станцій. Об'єкти такого типу більш привабливі для енергетики. оскільки під них не задіяна дефіцитна для країни земля.

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