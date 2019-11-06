В Германии можно будет купить новый электрокар с 20% скидкой: как это работает

Правительство Германии после выхода электромобиля ID.3 от Volkswagen будет предоставлять скидку до 20% на покупки новых электрокаров до 2025 года.

Об этом сообщает ITC. Издание отмечает, что ранее программа действовала до 2020 года, однако было принято решение продлить ее действие.

Ангела Меркель на заводе в Цвиккау, Германия welt.de

По условиям прошлой программы покупателям предоставляли скидку в 4 тыс. евро на электромобили стоимостью менее 60 тыс. евро. Отметим, что подобная мера в свое время вызвала недовольство со стороны компании Tesla, чьи электрокары стоили дороже.

Новые условия программы предусматривают ее продление до 2025 года, при этом она предусматривает увеличение скидок на 25% для электромобилей ценой от 40 тыс. до 60 тыс. евро. Для более дешевых моделей стоимостью менее 40 тыс. евро выплаты составят порядка 6 тыс. евро.

Издание также отмечает, что стоимость базовой версии электромобиля Volkswagen ID.3 в Германии составит 30 тыс. евро, что означает итоговую стоимость со скидками в 24 тыс. евро. При этом компактный сити-кар второго поколения Volkswagen e-up! с базовым ценником в 22 тыс. евро обойдется всего в 16 тыс. евро.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания Volkswagen показала серийный электромобиль ID.3 с "дополненной реальностью".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!