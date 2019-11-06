У Німеччині можна буде придбати новий електрокар з 20% знижкою: як це працює

Уряд Німеччини після виходу електромобіля ID.3 від Volkswagen буде надавати знижку до 20% на покупки нових електрокарів до 2025 року.

Про це повідомляє ITC. Видання зазначає, що раніше програма діяла до 2020 року, однак було прийнято рішення продовжити її дію.

Ангела Меркель на заводі в Цвіккау, Німеччина welt.de

За умовами минулої програми покупцям надавали знижку в 4 тис. євро на електромобілі вартістю менше 60 тис. євро. Відзначимо, що подібна міра свого часу викликала невдоволення з боку компанії Tesla, чиї електрокари коштували дорожче.

Нові умови програми передбачають її продовження до 2025 року, при цьому вона передбачає збільшення знижок на 25% для електромобілів ціною від 40 тис. до 60 тис. євро. Для більш дешевих моделей вартістю менш 40 тис. євро виплати складуть близько 6 тис. євро.

Видання також зазначає, що вартість базової версії електромобіля Volkswagen ID.3 в Німеччині складе 30 тис. євро, що означає підсумкову вартість зі знижками в 24 тис. євро. При цьому компактний сіті-кар другого покоління Volkswagen e-up! з базовим цінником в 22 тис. євро обійдеться всього в 16 тис. євро.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині компанія Volkswagen показала серійний електромобіль ID.3 з "доповненою реальністю".

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