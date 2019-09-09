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10 вересня • оновлено в 06:36
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/ Електротранспорт

У Європі з'явилися "зелені" автобуси на водні: всі подробиці

2.2т Читати матеріал російською

Компанія FlixBus анонсувала перші тести міжміських автобусів з водневими паливними елементами в Європі і представила відповідний план дій.

Про це повідомляє прес-служба перевізника, який відмітив, що проект буде здійснюватися у співпраці з німецькою компанією Freudenberg Sealing Technologies для досягнення 100% нейтральності впливу свого транспорту на навколишнє середовище до 2030 року.

У Європі з'явилися "зелені" автобуси на водні: всі подробиці

curbed.com

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Автори стверджують, що транспорт на паливних елементах зможе проїхати не менше 500 кілометрів на одній заправці, а дозаправка триватиме до 20 хвилин (так як замість дизеля вводиться водень).

Гібридна система, яка поєднує електричний акумулятор і паливні елементи, стане практичною для важких транспортних засобів, які розраховані на далекі відстані, оскільки транспорт, що працює на виключно електричних двигунах, все ще не може долати великі відстані.

За даними компанії, в минулому році FlixBus вже почав активізувати охорону навколишнього середовища, тестуючи міжміські автобуси, повністю працюють на електроенергії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярні виробники авто вклалися в масштабний європейський проект.

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Тема
електрокари
Місце
Німеччина
Тег
Альтернативна енергетика
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CARGO 100
CARGO 100
"В Европе появились "зеленые" автобусы ..." Смотришь, скоро и "человечки" зелёные придут европе помогать - арабов в стойло ставить ...
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
CARGO 100, странные у тебя ассоциации, но это ладно, грешно смеяться над больными людьми. Важно другое: а в это время на россии встречают робота Федю, с трудом запущенного со второй попытки ! Как говорится, почувствуйте разницу: кто-то о людях думает и экологии, а кто-то о роботах. Россия - страна роботов !
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