У Європі з'явилися "зелені" автобуси на водні: всі подробиці

Компанія FlixBus анонсувала перші тести міжміських автобусів з водневими паливними елементами в Європі і представила відповідний план дій.

Про це повідомляє прес-служба перевізника, який відмітив, що проект буде здійснюватися у співпраці з німецькою компанією Freudenberg Sealing Technologies для досягнення 100% нейтральності впливу свого транспорту на навколишнє середовище до 2030 року.

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Автори стверджують, що транспорт на паливних елементах зможе проїхати не менше 500 кілометрів на одній заправці, а дозаправка триватиме до 20 хвилин (так як замість дизеля вводиться водень).

Гібридна система, яка поєднує електричний акумулятор і паливні елементи, стане практичною для важких транспортних засобів, які розраховані на далекі відстані, оскільки транспорт, що працює на виключно електричних двигунах, все ще не може долати великі відстані.

За даними компанії, в минулому році FlixBus вже почав активізувати охорону навколишнього середовища, тестуючи міжміські автобуси, повністю працюють на електроенергії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярні виробники авто вклалися в масштабний європейський проект.

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