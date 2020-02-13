Головна Новини
13 лютого • оновлено в 13:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

В Англії створили гігантський самоскид, якому не потрібен бензин або дизпаливо

1.1т
Читати матеріал російською

Компанії Anglo-American і Williams Advanced Engineering створили найбільший в світі гібридний кар'єрний самоскид під кодовою назвою FCEV.

Про це повідомляє The Engineer. Розробка авто проходила в Англії, проте його випробування пройдуть в Африці.

Електричний вантажівка FCEV

Електричний вантажівка FCEV

theengineer.co.uk

Новини
Перший у світі гібридний літак: Airbus розкрив дату першого польоту з пасажирами

Колосальних розмірів вантажівку оснащенио літієвою батареєю на 1000+ кВт*год, яку можна буде згодом збільшити, якщо знадобиться додаткова потужність. Запасу енергії у цього акумулятора майже в два рази більше, ніж у нинішнього рекордсмена – швейцарського самоскида eDumper, найважчого електрогрузовіка на сьогодні.

Бак з воднем додадуть пізніше, щоб паливні елементи видавали додаткову енергію або поповнювали запас акумулятора при необхідності. Така конструкція дозволить 290-тонній вантажівці не припиняти роботу заради тривалого процесу зарядки батарей.

Розробники скромно обіцяють "значну" пікову потужність, плюс частина витраченої енергії повернеться назад завдяки системі рекуперативного гальмування.

Випробування розпочнуться в цьому році і пройдуть в Південній Африці, на одному з кар'єрів Anglo-American. Ця корпорація має намір до 2030 року скоротити викиди вуглекислого газу на 30% в рамках програми Future Smart Mining.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Амстердамі пожежники отримали унікальний електричний вантажівка.

У світі придумали їстівний стакан для кави! Читайте "зелені" новини в Telegram GreenOboz

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Скоро пукинская нефть никому будет не нужна)лет 10 и все на электрике будут
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги