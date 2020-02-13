В Англії створили гігантський самоскид, якому не потрібен бензин або дизпаливо

Компанії Anglo-American і Williams Advanced Engineering створили найбільший в світі гібридний кар'єрний самоскид під кодовою назвою FCEV.

Про це повідомляє The Engineer. Розробка авто проходила в Англії, проте його випробування пройдуть в Африці.

Електричний вантажівка FCEV theengineer.co.uk

Колосальних розмірів вантажівку оснащенио літієвою батареєю на 1000+ кВт*год, яку можна буде згодом збільшити, якщо знадобиться додаткова потужність. Запасу енергії у цього акумулятора майже в два рази більше, ніж у нинішнього рекордсмена – швейцарського самоскида eDumper, найважчого електрогрузовіка на сьогодні.

Бак з воднем додадуть пізніше, щоб паливні елементи видавали додаткову енергію або поповнювали запас акумулятора при необхідності. Така конструкція дозволить 290-тонній вантажівці не припиняти роботу заради тривалого процесу зарядки батарей.

Розробники скромно обіцяють "значну" пікову потужність, плюс частина витраченої енергії повернеться назад завдяки системі рекуперативного гальмування.

Випробування розпочнуться в цьому році і пройдуть в Південній Африці, на одному з кар'єрів Anglo-American. Ця корпорація має намір до 2030 року скоротити викиди вуглекислого газу на 30% в рамках програми Future Smart Mining.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Амстердамі пожежники отримали унікальний електричний вантажівка.

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