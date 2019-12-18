В Амстердамі пожежники отримали унікальну електричну вантажівку: фото і відео

У Нідерландах пожежна служба Амстердама почала тестування гібридного електромобіля, який працює від електромотора, але для екстрених випадків оснащений дизельним генератором.

Про це йдеться на сайті компанії Rosenbauer, яка виступила в ролі виробника пожежної машини. Варто відзначити, що Амстердам став другим містом, який почав використовувати електричний транспорт такого типу – першим був Берлін.

Пожежна машина з гібридним джерелом енергії rosenbauer.com

Спочатку компанія Rosenbauer показала концепт гібридного авто CFT (Concept Fire Truck) у 2016 році. Згодом інженери внесли зміни, які адаптували вантажівку до реальних умов, після чого перша машина надійшла на службу в пожежну бригаду Берліна.

Пожежна машина з гібридним джерелом енергії rosenbauer.com

Для пожежного департаменту Амстердама виробник створив поліпшену версію, яка отримала збільшений запас ходу, оскільки концепт міг проїхати не більше 30 км на одній зарядці. Оновлена вантажівка отримала електричну силову установку і додатковий дизельний генератор, який можна використовувати для збільшення запасу ходу і роботи водяної помпи. Також в авто встановлена система управління роботою пожежних дронів.

Пожежна вантажівка CFT rosenbauer.com

Влада Амстердама почала закупівлю електричних авто в рамках стратегії "Чисте повітря". Згідно з концепцією, з 2025 року в межах міста будуть заборонені вантажівки, автобуси і таксі з двигунами внутрішнього згоряння.

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